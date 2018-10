Am Nationalfeiertag schließt die Voisthalerhütte. Hüttenwirt Thomas Panhölzl hört nach sechs Jahren auf, und 2019 wird neu gebaut.

Die 120 Jahre alte Hütte weicht 2019 einem Neubau © ÖAV Voisthaler

Für Thomas Panhölzl ist am 26. Oktober Schluss – oder wohl eher einen Tag später. Dann schließt der Pächter der legendären Voisthalerhütte im Hochschwabgebiet die Hüttentüren, offen bleibt nur noch der Winterraum. Denn Hüttenruhe wird es am Nationalfeiertag keine geben, wenn zur „Abrissparty“ die Band Kinky Slinky in der Hütte aufspielt. „Die Instrumente sind schon heroben bei mir“, sagt Panhölzl, und die Musiker werden den Weg auch bewältigen – „obwohl sie keine ausgewiesen Bergfexe sind“, wie der Hüttenwirt schmunzelnd sagt.

