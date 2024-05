In Kroatien gab es im Vorjahr bereits Großalarm, auch in Bosnien-Herzegowina wurde sie bereits festgestellt: die Afrikanische Schweinepest (ASP). Diese Seuche befällt vor allem Wildschweine, für den Menschen ist sie nicht gefährlich. Allerdings stellt sie eine erhebliche Gefahr für Nutztiere dar, weshalb die steirische Jägerschaft besonders alarmiert ist. In der Steiermark hat es bisher noch keinen Fall gegeben, Prognosen der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zeigen trotzdem eine reale Gefahr.