Große Freude herrschte nach der Stimmenauszählung bei den Funktionären der FSG, der „Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter“, in der östlichen Obersteiermark. Kein Wunder, schließlich hatten sie bei der AK-Wahl noch einmal zugelegt und liegen jetzt in Leoben und Bruck jeweils bei 73,3 Prozent, in Mürzzuschlag bei 72,8 Prozent. Das entspricht einem Plus in allen drei Bezirken. Und: Das Ergebnis liegt in diesen traditionellen SPÖ-Hochburgen deutlich über dem Steiermark-Ergebnis, wo die FSG 62,7 Prozent erzielte.