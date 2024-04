Regen am Donnerstagmorgen in Wien, aber als um 11 Uhr der Steiermark-Frühling auf dem Rathausplatz eröffnet wurde, schaute plötzlich die Sonne hinter den Wolken hervor. Sonnig ging es weiter, wie Hochsteiermark-Geschäftsführerin Ute Gurdet erzählt: „Es herrschte von Beginn an reges Interesse an unserem Angebot. Schon bei der Eröffnung präsentierte Georg Rippel-Pirker ein Riesen-Lebkuchenherz, weil die Lebzelterei Pirker schon zum 25. Mal dabei ist. Arzberger bietet Panther-Strick und Magenlikör, in der Almblick-Bar der Mariazeller Hütte ging es den ganzen Tag rund, und viele Besucher kündigten schon ihr Kommen im Sommer und Herbst an.“