Seit Jahren kommt die Burgenländerin Jasmin Gesslbauer immer wieder nach Mariazell, und sie hat sich schon lange in die Region verliebt. Im heurigen Sommer war sie mit ihrer Mutter für einige Tage im Gnadenort und kaufte sich im Café „da Contini“ ein Eis. Dort wurde sie vom Chef persönlich bedient, und es funkte sofort, wie Nino Contini erzählt: „Sie erzählte mir, wie sehr sie sich in das Mariazellerland verliebt hat, das hat mich sehr gefreut.“ Kein Wunder, Contini ist schließlich Vorsitzender der Erlebnisregion Hochsteiermark, also hatte diese Freude auch touristische Gründe.