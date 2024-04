Ob Waldbrand oder Suchaktion: Bei vielen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren sind Drohnen mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung. Regelmäßig rückt man in beiden Bereichsverbänden des Bezirks Bruck-Mürzzuschlag mit den Fluggeräten aus und unterstützt die Kameradinnen und Kameraden aus der Luft. Etwa am Ostermontag, als sowohl bei dem Waldbrand in der Krampen als auch bei den sturmbedingten Schäden am Pogusch Feuerwehrdrohnen zum Einsatz kamen.