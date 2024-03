Beim Spatenstich zur neuen Gesundheits-Fachhochschule am Mittwoch war es noch kein Thema, am Donnerstagvormittag dann die Überraschung: SPÖ-Bürgermeister Fritz Kratzer tritt als Bürgermeister zurück. Damit macht er den Weg für seinen Nachfolger bei den Gemeinderatswahlen im kommenden Jahr frei. Für Polit-Insider kommt der Schritt relativ spät, für Außenstehende dann aber doch völlig unerwartet. Kratzer hatte sich diesen Schachzug bis zuletzt vorbehalten und nicht in die Karten blicken lassen.