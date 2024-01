Die Telefone in der Musikschule Kindberg klingen seit einigen Tagen deutlich öfter. Grund dafür ist das neue Konzert-Abo. „In den Vorjahren haben wir rund 120 Abos gemacht. Es freut mich, dass unsere Konzerte gut angenommen werden“, sagt Klaus Steinberger, Direktor der Kindberger Musikschule. Den Start in das heurige Kindberger Konzertjahr macht ein Konzert der Wiener Sängerknaben am 26. Jänner um 19.30 Uhr im Volkshaus Kindberg. „Hierbei handelt es sich um eine Kooperation mit media.con. Auf die Darbietung der Knaben freue ich mich schon“, so Steinberger.