So schnell kann‘s gehen. Berichte in der Kleinen Zeitung über die Neuorganisation der Operationen am LKH Bruck haben für ordentliche Wellen gesorgt. „Kleinere Eingriffe nach Stürzen werden nach wie vor in Bruck operiert, aber die großen Notfälle, etwa Polytraumata nach Verkehrsunfällen, schicken wir künftig außerhalb der Kerndienstzeiten nach Graz in die Universitätsklinik“, erklärte Erich Schaflinger, ärztlicher Leiter des LKH Hochsteiermark. Das gelte für das gesamte Einzugsgebiet im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und Leoben.