Vor fünf Jahren hat sich der Brucker Daniel Thonhofer selbstständig gemacht. Im Gründerzentrum in Leoben arbeitet er an Artikeln rund um den Hundesport. Erst kürzlich hat er Kollegen Mario Rath mit seinem Unternehmen Zwirnstar mit ins Boot geholt und tritt gemeinsam mit ihm als Geschäftsführer von „Mamo AUTside Dogs GmbH“ auf.

Konkret geht es einen 360-Grad-Hüftgurt samt unterschiedlichen Leinen, die den gemeinsamen Spaziergang von Hund und Herrchen erleichtern. „Die Kooperation mit Mario Rath hat mehrere Vorteile. Wir können jetzt die Prototypen direkt in Hartberg herstellen, wir entwickeln sozusagen im eigenen Haus“, sagt Thonhofer. Zudem sind beides Hundebesitzer und erproben die Neuentwicklungen direkt mit ihren Vierbeinern. „Unsere Hunde, Ferdi und Lilly, sind Geschwister. Das ist ein lustiger Zufall“, so Thonhofer.

Neue Produkte sollen kommen

Produziert werden die Leinen und Geschirre im Anschluss an die Entwicklung in Kärnten. Die Pflegelinie wird in Salzburg erzeugt und abgefüllt. „Die Produktion in Österreich zu haben, ist ein großer Gewinn. Kurze Wege und direkte Gespräche erleichtern das Arbeiten sehr“, sagt Thonhofer. Gearbeitet wird auch schon an neuen Produkten, geplant ist deren Markteinführung für das Frühjahr. „Ideen haben wir genug. Wir setzen eins nach dem nächsten um“, so der Brucker. Um den Kundenkreis zu erweitern, ist das hundeaffine Duo auch auf internationalen Messen, wie der „Interzoo“ im Mai in Nürnberg, unterwegs.

Trotz der Weiterentwicklung bleibt das Kernprodukt von „Mamo AUTside Dogs GmbH“ nach wie vor der 360-Grad-Hüftgurt. Die Bewegungsfreiheit für den Hund und freie Hände für den Hundehalter standen bei der Entwicklung stets im Fokus. „Beim Laufen oder Wandern ist auch der Hund hochaktiv. Es kommt daher vor, dass der Hund seinen Besitzer in die Leine einwickelt und der, im schlimmsten Fall, stürzt. Der Hüftgurt wirkt da entgegen“, klärt Thonhofer auf.