Die 18. Auflage des Kleine-Zeitung-Projektes „Schüler machen Zeitung“ wurde von den Schülerinnen und Schülern vom Borg Kindberg eingeläutet. Die Jugendlichen haben es sich zur Aufgabe gemacht, selbst zur recherchieren, Texte zu schreiben, Fotos zu machen und Videos zu drehen. „Eine wunderbare Möglichkeit, um in den Journalismus hineinzuschnuppern“, erklärt Lehrerin Claudia Winkler. Bei der ersten Redaktionssitzung in der Bibliothek der Schule haben sich sieben der acht Teammitglieder mit der Themenfindung auseinandergesetzt. Katharina Hölbling, Anja Hochörtler, Thomas Peintinger, Anja Roßkogler, Lisa Eberhard, Katharina Handl und Philipp Tomic haben sich Gedanken zum Thema „Ein Wahljahr der Superlative steht bevor“ gemacht. „Gar nicht so einfach, Ideen für Texte zu finden, die auch wirklich umsetzbar sind“, sagt Katharina Hölbling aus der Stanz.