Recherchieren, Fakten überprüfen und schreiben - das sind die Eckpfeiler von "Schüler machen Zeitung". Seit über 16 Jahren fördert die Kleine Zeitung in Kooperation mit dem Land Steiermark das Informations- und Kulturmedium Zeitung, Mediennutzung und den Umgang mit Informationen.

Um ein Teil des Projektes zu sein, können sich Schülergruppen aus der gesamten Steiermark bewerben. Die bis zu zwölf Köpfe großen Teams erwartet Know-how von routinierten Redakteurinnen und Redakteuren, Einblicke in den Alltag im Zeitungswesen, sowie die Möglichkeit sich selbst journalistisch auszuprobieren. Dabei geht es um die Recherche, das Abwiegen des Wahrheitsgehalts von Daten und Faken sowie um das Verschriftlichen der gewonnenen Informationen. Zu lesen sind die Ergebnisse in der Print- wie in der digitalen Ausgabe der Kleinen Zeitung.

Zudem gibt es für die teilnehmenden Schulen aus der Steiermark und Kärnten die Möglichkeit, ein Gratis-Abo für die betreffende Klasse zu bestellen. Bis zum 15. Oktober ist die Bestellung möglich. Zugestellt werden die Zeitungen dann vom 9. Oktober bis 5. Juli 2024.

Gesucht: Jungredakteure

6-12 begeisterungsfähige und interessierte Schülerinnen und Schüler,

ab der 10. Schulstufe,

organisatorische Hilfestellung der Schule

Was euch erwartet: