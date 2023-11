Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist es binnen zwei Tagen zu zwei Verkehrsunfällen gekommen: Am Sonntag landete ein Auto in Stanz im Mürztal im örtlichen Bach. Die Feuerwehr der Ortsstelle Stanz im Mürztal, deren Rüsthaus in der Nähe der Unfallstelle ist, konnte den Lenker samt Auto in der Folge bergen. Der nasse, unterkühlte Fahrer wurde über die Fahrertür befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ins Feuerwehrhaus gebracht.