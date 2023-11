Auf der – bei der Feuerwehr als „Stainzer Kreuzung“ bekannten – Kreuzung der L 617 und der L 639 in Preding ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall. Um 5.49 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Preding zum Unfallort alarmiert.

Eines der beiden Unfallfahrzeuge dürfte aus bislang unbekannten Gründen mit einem anderen Pkw kollidiert sein. Das Fahrzeug kam anschließend auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr lotsten den morgendlichen Verkehr wechselseitig am Unfallgeschehen vorbei, während sich zwei Feuerwehrsanitäterinnen bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes um den verletzten Pkw-Lenker kümmerten.

Nach weiteren Erstversorgungsmaßnahmen und dem Eintreffen des Notarztes an der Unfallstelle wurde der Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Deutschlandsberg eingeliefert.

Die Feuerwehr stellte den verunfallten Pkw wieder auf und sicher am Straßenrand ab und säuberte die Fahrbahn von Scherben und Fahrzeugteilen. Für die Dauer der Arbeiten musste die L 639 in Richtung Wohlsdorf ab der „Stainzer Kreuzung“ zwischenzeitlich komplett für den Verkehr gesperrt werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder in das Rüsthaus einrücken.