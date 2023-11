98 Jahre lang war die Brucker Zuckerzentrale Anlaufstelle für alle Naschkatzen aus der Region und darüber hinaus. Doch jetzt hat sich Katharina Schaufler dazu entschlossen, den Brucker Traditionsbetrieb mit 31. Dezember zu schließen. „Es war gleichermaßen eine schwere und leichte Entscheidung“, so Schaufler. Entgegen aller Gerüchte sind es keine wirtschaftlichen Probleme, die Schaufler zu dem Entschluss bewogen haben. „In meinem Privatleben hat sich in letzter Zeit einiges getan und ich möchte neue Wege gehen und mich vollkommen umorientieren. Wann, wenn nicht jetzt? Die Zeit ist einfach reif“, so die 29-Jährige. Vor allem ihre Französisch- und Italienisch-Kenntnisse möchte Schaufler weiter ausbauen und in ihr Berufsleben integrieren. „Ich kenne die Gerüchte, dass die Umsätze nicht passen. Wir haben aber die mehr als schwierige Corona-Zeit überstanden. An den Umsätzen liegt es definitiv nicht“, so Schaufler.