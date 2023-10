Sechs Jahre lang bohrte der Verein "Initiative Polsterlift Neu" gemeinsam mit den Präbichl Bergbahnen beharrlich dicke Bretter. Nach einer gefühlt endlosen Berg- und Talfahrt der Jubelmeldungen und Hiobsbotschaften war es im Jänner dieses Jahres endlich so weit: Der Polsterlift ging nach Jahren Pause wieder in Betrieb, und viele Skifahrer stellten sich an diesem ersten Betriebstag wieder an, um auf den Polster zu fahren.