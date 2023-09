Brutale Szenen sollen sich Anfang September in einer Ortschaft im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in einer Wohnung zugetragen haben. Zwei Männer sollen eine Frau belästigt, bedrängt und dann vergewaltigt haben. "Es wird in dieser Causa gegen vier Personen ermittelt", erläutert Viktoria Steinecker von der Staatsanwaltschaft Leoben.