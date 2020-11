Facebook

Lena und Mama Beate Schoberl aus Trofaiach präsentieren ihr zweites Kochbuch – diesmal wird gebacken © Thomas Eisenpass

Als Lena mit ihren vier Jahren im August dieses Jahres erklärte, dass sie mit ihrer Mama Beate „schon lange in echt“ kocht, war dem nichts mehr hinzuzufügen. Die junge Dame erzählte und erzählte, was sie denn so alles mit ihrer Mama koche. Stolz erzählte sie, dass sie unter Aufsicht, auch schon Tomaten schneiden, Erdäpfel für das Püree stampfen und Teig kneten dürfe. Und, weil das Mutter-Tochter-Gespann seine Leidenschaft für das Zubereiten von Hausmannskost bis zu Exotischem tagtäglich lebt, wurde ein erstes Kochbuch geschrieben. „Mama, lass uns kochen“ ist im „MyMorawa-Verlag“ erschienen und auch in den dortigen Filialen, aber auch online erhältlich.