„Car Concert“: Die „Old School Basterds“ treten am 31. Juli am Leiner-Parkplatz auf. Besucher bleiben im Auto.

Die „Old School Basterds“ mit Sänger Gregor Bischops aus Trofaiach treten am Freitag, 31. Juli, zweimal in Judenburg auf © MARIJA KANIZAJ

Auf Tour sind derzeit die „Old School Basterds“ mit Frontmann Gregor Bischops aus Trofaiach – und zwar mit „Car Concerts“: Die Besucher können in ihren eigenen Fahrzeugen den Rock’n’Roll-Klängen der Band lauschen. Und zwar am Freitag, 31. Juli, am Leiner-Parkplatz in Judenburg.