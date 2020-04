Nachdem die Staatsanwaltschaft Leoben Ermittlungen wegen fremdenfeindlicher und rassistischer Kommentare in der Facebook-Gruppe "Gegen Flüchtlinge in der Baumax-Halle" aufnahm, versichert der Leobener Gemeinderat Walter Reiter, einer der Administratoren der Gruppe, dass diese geschlossen werde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die ehemalige Baumax-Halle in Leoben-Lerchenfeld war schon einmal Quartier für Asylwerber © Andreas Schöberl-Negishi

"Die Gruppe 'Gegen Flüchtlinge in der Baumax-Halle' auf Facebook wurde stillgelegt", verkündet nun der Leobener Gemeinderat Walter Reiter (Bürgerliste), der als einer der Administratoren firmierte. In der vergangenen Woche nahm die Staatsanwaltschaft Leoben Ermittlungen gegen einen 39-Jährigen wegen Verhetzung in eben dieser Facebook-Gruppe auf. Er steht im Verdacht, fremdenfeindliche Kommentare in der Gruppe, die etwa 1000 Mitglieder hat, veröffentlicht zu haben.