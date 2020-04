Leobener Gemeinderat ist Administrator einer privaten Facebook-Gruppe, die gegen Flüchtlinge in der ehemaligen Baumaxhalle in Leoben auftritt – mit teils erschreckend rassistischen Einträgen. Leobener Grüne fordern nun Rücktritt.

Der Leobener Gemeinderat Walter Reiter (Unabhängige Bürgerliste) ist einer von sieben Administratoren der Facebookgruppe © Brigitte Schöberl

Wirbel gibt’s um eine private Facebookgruppe in Leoben, in der gegen eine Reaktivierung der alten Baumax-Halle als Flüchtlingsquartier Stimmung gemacht wird. Nachdem Ende März Überlegungen des Innenministeriums in diese Richtung bekannt geworden waren, kündigten Leobener Parteien Widerstand an, darunter Walter Reiter, der mit einer Bürgerliste im Gemeinderat sitzt.