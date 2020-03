Facebook

Für die ORF-Serie „Wischen ist Macht“ drehte Lisa-Lena Tritscher auch mit Ursula Strauss © orf/anjeza cikopano

Lisa-Lena Tritscher ist beim Film als auch beim Theater zuhause. Die Schauspielerin mit Wurzeln in der Region Leoben hat in den vergangenen acht Jahren mit viel Fleiß ihr großes Talent zum Strahlen gebracht – und sich in allen beiden Genres einen guten Namen gemacht. Als Charakterkopf ist Tritscher weder von der Bühne noch von der Leinwand wegzudenken. Sie nimmt zunehmend auch als Regisseurin die Fäden bei Theaterproduktionen in die Hand. Etwa bei einer eigenwilligen Inszenierung von „Der Bär und der Heiratsantrag“, mit der Vorlage von Anton Tschechows Einakter.