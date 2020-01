Mayr-Melnhof-Großprojekt in Leoben Kleingärten werden aufgelöst

Facebook

Der Bau eines neuen Werkes von Mayr-Melnhof Holz stößt bei einigen Kleingartenbetreibern in Göss auf wenig Gegenliebe, weil die Kleingärten aufgelöst werden © Andreas Koller

Des einen Freud, des anderen Leid. Während viele die Entscheidung des Unternehmens Mayr-Melnhof Holz, am Standort Leoben 130 Millionen Euro in ein neues Brettsperrholzwerk mit 50 neuen Arbeitsplätzen und in weiterer Folge 70 Millionen Euro in die Modernisierung des Sägewerks zu investieren, begrüßen, bedauern diese Entscheidung einige sehr.

Und zwar ein Teil der Gemeinschaft von etwa 50 Kleingärtnern, die bereits seit 50 Jahren die an die ehemalige Novopan angrenzende Kleingartenanlage betreut und bewirtschaftet.