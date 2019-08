Facebook

Sängerin und Musikerin Rania Khalil aus St. Peter-Freienstein © Katarina Jelicic

Rania Khalil aus St. Peter- Freienstein verleiht am Samstag, dem 28. September, dem Stadttheater in Leoben mit einem Konzert ihre eigene Note. Für die Vorbereitungen heißt es nun: Endspurt. „Ich glaube erst, wenn man ein Konzert organisiert, merkt man, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt“, meint Rania Khalil. Die junge Musikerin wohnt derzeit in Wien und arbeitet Teilzeit in der Kundenservice von Ö1.