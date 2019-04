Die zwei Gänse, die sich in der Leobener Gösserstraße angesiedelt hatten, wurden nun bei einem Bauern in Kraubath untergebracht.

Mit einem Kescher wurden die zwei Gänse in der Leobener Gösserstraße eingefangen © KK

Seit einigen Wochen beschäftigten zwei Gänse, die sich am Murufer in der Gösserstraße in Leoben angesiedelt haben, die Anrainer. Die Tiere dürften irgendwo ausgebüxt und ausgewildert sein. Auf Hinweise besorgter Tierfreunde nahm der Amtstierarzt die beiden Gänse gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt unter die Lupe und stellte dabei fest, dass es ihnen gut geht und keinerlei Handlungsbedarf bestehe.