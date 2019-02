Mayr Melnhof Pellets Leoben Sechs Feuerwehren bekämpften großen Brand

Facebook

Sechs Feuerwehren waren mit 70 Mann und Spezialgeräten im Einsatz © FF Leoben-Göss

Zwei Mal Sirenenalarm, ganz knapp hintereinander. Das kommt in der Stadt Leoben äußerst selten vor. Am Donnerstagabend um 21.11 Uhr allerdings war das der Fall: Auf dem Firmengelände von Mayr-Melnhof in Leoben-Göss war ein Brand ausgebrochen, wie die Stadtfeuerwehr Leoben informierte. Davon betroffen war die Pelletsanlage des Betriebs. "Es stand ein Transportband inklusive Infrastruktur im Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf Gebäudeteile übergegriffen", so die Feuerwehr Leoben-Göss.