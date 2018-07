Die Pizzeria Antonio in Leoben bietet erstmals auch Pizza und Nudeln mit verschiedenen Insekten an – für viele eine Kostprobe wert.

Pappardelle Cavalletta: Würmer, Heimchen und Heuschrecken © Andreas Schöberl-Negishi

Neben getrockneten Tomaten, Knoblauch, Sardellen und Kapern gibt es Mehlwürmer, Buffalowürmer, Heuschrecken und Heimchen auf der Pizza beziehungsweise den Pappardelle Cavalletta. Das gibt viel Protein. Der Geschmack sei "köstlich nussig", versprechen in der Leobener Pizzeria Antonio die extra Tischaufsteller aus Pappe, auf denen die "nährstoffreiche Alternative" vorgestellt wird. "Die Mutigen essen besser", heißt es da außerdem.

Und da ist etwas dran: Denn Mut, den braucht man wirklich, um sich zu trauen, seine Gabel zuerst in die Nudeln, und dann in den Mund zu stecken. Eines ist klar: Von der Optik sind die Gerichte mit Insekten, die Chef Alfred Polzhofer und Partnerin Claudia Gostentschnigg zubereiten, so richtig gewöhnungsbedürftig. Ganz bewusst möchte Polzhofer die ungewohnten Zutaten am Teller nicht verstecken. "Ich serviere alle zwei Gerichte mit Rucola. Wer das mag, kann mit dem Salat die Würmer und die Heuschrecken mischen, damit er sie nicht mehr sieht", erzählt Polzhofer. Das würden aber nur wenige tun.

Alfred Polzhofer und Claudia Gostentschnigg bieten interessante kulinarische Alternativen Foto © Andreas Schöberl-Negishi

Bereits in den ersten Tagen mit dem neuen, zusätzlichen Angebot habe sich gezeigt: "Es gibt fast bei allen Runden einen Gast, der die Pizza oder die Nudeln zumindest einmal probieren möchte", so Polzhofer. Und sei es nur als "Mutprobe": "Bis jetzt sind alle Teller leer gegessen worden", ergänzt Gostentschnigg. An der Insekten-Variante interessiert seien aber nicht nur die jungen Gäste, bemerken die Gastwirte: "Entscheidend ist, ob es Leute gibt, die das Gericht dann noch ein zweites Mal oder öfter bestellen", schmunzelt Polzhofer.

Man habe die Insekten-Pizza als Versuch ins Programm genommen. "Ich überlege mir, auch ein Risotto mit Würmern und Heuschrecken zu machen." Freilich habe er die Pizza und die Pappardelle Cavalletta selbst probiert. "Das gehört sich für einen Koch", meint er. Er selbst finde das Essen überraschend schmackhaft. Und ja, mit dem nussigen Geschmack hat Polzhofer recht. Definitiv. Die Heuschrecken, von denen er die Flügel entfernt, sind kross und knistern ein bisschen wie Chips zwischen den Zähnen. "Ich karamellisiere sie ein wenig", verrät Polzhofer.

Mehlwürmer, Buffalowürmer und Heuschrecken

Die Mehlwürmer, die noch kleineren Buffalowürmer, die Heimchen und Heuschrecken bekommen Polzhofer und Gostentschnigg von der Wiener Start Up-Firma "Zirp". "Die beliefern Lokale mit Insekten. Allerdings gibt es insgesamt nur ganz wenige, die wirklich mit Insekten kochen. In Wien sind es zwei oder drei", meint Polzhofer. Beim Antonio in Leoben solle das Essen mit Insekten jedenfalls ein kleines, zusätzliches Angebot bleiben. Der Rest auf der Karte wird in Zukunft quasi klassisch bleiben. Also wird von Pizza Margarita bis Spaghetti Bolognese absolut alles beim Gewohnten bleiben.

Aber wie kommt man als Wirt nun auf die Idee, mit Würmern und Heuschrecken zu kochen? "Ich habe einen großen Bericht im Fernsehen angeschaut, bei dem es um das Thema Welternährung und alternative Ernährungsformen der Zukunft gegangen ist", so Gostentschnigg. Und Insekten als proteinreiche Variante sei da freilich ein ganz großes Thema, das seit einiger Zeit weltweit diskutiert wird – nun wohl auch in Leoben, wo man jetzt die Chance hat, die ungewohnte Kost zu probieren.