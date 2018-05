Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Schickhofer zeigte sich von den Möglichkeiten im Einsatzübungszentrum de Roten Kreuzes angetan. © Johanna Birnbaum

Die kleine Zeltstadt, gleich rechts neben der Bundesstraße in Eisenerz, erinnert an ein gut organisiertes Dorf. Da stehen kleine graue Zweimannzelte, gleich gegenüber sind große orange Zelte aufgebaut. Für vier Tage ist die Zeltstadt Heimat internationaler Einsatzkräfte, die am Erzberg zu einer großangelegten Europäischen Sicherheitsübung angereist sind.

Freitag war bei dieser Übung nicht nur ein großer Besucherandrang mit hochrangigen Delegationen aus dem Iran und der Schweiz sowie Vertretern von Behörden und Einsatzorganisationen angesagt.

Drohnensuchteam aus Frankreich

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, der für Katastrophenschutz zuständig ist, ließ mit einer für Eisenerz sehr erfreulichen Zukunftsperspektive aufhorchen: Die Stadt soll sich, basierend auf dem Einsatzübungszentrum des Roten Kreuzes, als Kompetenzzentrum für Sicherheit und Katastrophenschutz etablieren.

"Wir haben hier unglaublich viele Möglichkeiten. Nicht nur das einzigartige Tunnelforschungszentrum der Montanuniversität Leoben, das Zentrum am Berg, das gerade im Entstehen ist, ist dafür ein wichtiger Baustein, auch das Übungszentrum des Roten Kreuzes, das wir für diese europäische Übung jetzt gemeinsam um 170.000 Euro adaptiert haben, zeigt, wie wichtig es ist, solche Möglichkeiten des Übens zu bieten", erklärte Schickhofer.

Spital-Nachnutzung

Und Schickhofer ließ auch eine kleine Bombe platzen: Die Nachnutzung des Spitals in Eisenerz, das Ende Juni seine Pforten als Krankenhaus schließen wird, solle ein Trainingskrankenhaus im Rahmen des neuen Kompetenzzentrum werden. "Derzeit lassen wir alles prüfen, aber, wer mich kennt weiß, dass, wenn etwas geprüft wird, ich es auch umsetze", sagte er überzeugt im Beisein von Harald Eitner und Helmut Kreuzwirth von der Abteilung für Katastrophenschutz des Landes sowie Bürgermeisterin Christine Holzweber.

Erdbebenopfer-Rettung

Katastrophenschutzexperten bestätigten die Wichtigkeit einer solchen Möglichkeit. "Es ist alles da und muss nicht nur fiktiv dargestellt werden. Übungsszenarien beginnen mit der Evakuierung eines Krankenhauses gehen über Versorgungsabläufe bis hin zum Einrichtung medizinischer Stationen für den Katastrophenfall", waren sich die Experten einig.

Zukunft: Internationale Übungen

Und so soll sich Eisenerz für weitere internationale Übungen empfehlen, weil es gerade in diesem alpinen Bereich kaum Regionen gibt, die für Übungen geeignet sind. Das rote Kreuz hat sich für das kommende Jahr für eine internationale Übung beworben. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Gelobt wurde das Gelände und die Möglichkeiten auch von Bastian Harms, dem Einsatzleiter dieser europäischen Großübung, und von Gerard Guerin von der Europäischen Kommission. Unterstrichen wurde auch, dass die Zusammenarbeit zwischen alle den handelnden Team und Personen hervorragend funktioniere.

"Gerade im Katastrophenfall sieht man, dass alles unwichtig wird und nur zählt, zu helfen", brachten es zwei Eisenerzer Bergretter auf den Punkt.

Einsatzübung ModEX: Grenzübertritt nach Modulistan Um ins Erdbeben-Katastrophengebiet am Erzberg zu gelangen, mussten die internationalen Einsatzkräfte Donnerstag Nachmittag erst die Grenze ins das fiktive Land Modulistan passieren. Diese war in Hallen 11 der Landwehrkaserne St. Michael eingerichtet. Johanna Birnbaum Polizeibeamte kontrollierten die Reisedokumente. Johanna Birnbaum Die internationalen Einsatz-Experten stellten sich bei ihrer "Einreise" geduldig an. Johanna Birnbaum Klicken Sie sich durch weitere Bilder! Johanna Birnbaum Bei der Zollwache wurde die Ausrüstung kontrolliert und die Gerätschaften protokolliert. Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum 1/19

Europäische Einsatzübung ModEX am Erzberg: Erdbebenopfer werden gerettet Seit Donnerstag üben internationale Einsatzkräfte aus sechs Ländern am Erzberg im Rahmen der Europäischen Einsatzübung ModEX der Europäischen Kommission den Ernstfall. Johanna Birnbaum Übungsannahme ist ein schweres Erdbeben der Stärke 7,2 auf der Richter-Skala, das nicht nur Ortsteile in einer 5000 Einwohner-Stadt verschüttet hat, sondern auch eine Schule. Johanna Birnbaum Das JUFA Hotel in der Eisenerzer Ramsau dient als Einsatzzentrale. Johanna Birnbaum Unter den Übungsbesuchern war Freitag auch eine hochrangige Delegation aus dem Iran. Johanna Birnbaum Auch Schweizer Katastrophenschutzexperten beobachteten die Einsätze genau. Johanna Birnbaum Die Einsätze der Teams mussten genau koordiniert werden. Johanna Birnbaum Im Einsatzübungszentrum des Roten Kreuzes am Fuße des Erzbergs fanden die Teams ideale Bedingungen zum realitätsnahen Üben vor. Johanna Birnbaum Davon konnten sich auch Besucherinnen und Besucher überzeugen. Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, in der Steiermark auch für Katastrophenschutz zuständig, ließ mit der Aussage aufhorchen, dass Eisenerz sich als Kompetenzzentrum für Sicherheit und Katastrophenschutz etablieren solle. Johanna Birnbaum Klicken Sie sich durch weitere Bilder! Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum Johanna Birnbaum 1/34

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.