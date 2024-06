Er kam und er kam nicht – mehr als zwei Stunden warteten am Dienstagvormittag am Hauptbahnhof Leoben rund einhundert Menschen vergeblich auf den Schienenersatzverkehr. Nach den heftigen Unwettern vom Wochenende gab es zahlreiche Streckenbehinderungen für den steirischen Zugverkehr – so auch auf der Strecke zwischen Leoben und Graz. Für den Personenverkehr sollte ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet sein, doch dieser ließ in Leoben auf sich warten – zum Ärger der Reisenden.