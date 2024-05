Wortreich und eloquent beschreibt der 18-jährige Angeklagte, was sich Ende Oktober in Leoben-Donawitz zugetragen haben soll. Der Vorwurf der Anklage ist gewichtig: Versuchten Mord und versuchte Nötigung wirft Staatsanwältin Anika Maierhofer dem jungen Mann vor. Dazu kommt eine Rauferei in der U-Haft.