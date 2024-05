Nicht nur die Anrainer des Steinbruchs und der geplanten Betonaufbereitungsanlage am Leobener Galgenberg machen weiterhin massiv gegen den laufenden Betrieb mobil, der sie drastisch in ihrer Lebensqualität im Stadtteil Leitendorf beeinträchtige. Auch der Grüne Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner lässt in der verfahrenen Situation an der Grenzfläche zwischen dem aktiven Bergbau und dem Wohngebiet nicht locker.