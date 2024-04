Um auf Nummer sicher zu gehen, evakuierte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag gleich mehrere Wohnungen in der Leobener Innenstadt: Denn bei einer Routinekontrolle der Gasversorgung war in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein Gastaustritt festgestellt worden, wie Fabian Mitterhuber von der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt erklärt.

Sofort setzten die Mitarbeiter des Unternehmens einen Alarm ab – die FF Leoben-Stadt und die FF Leoben-Göss rückten mit je zwei Fahrzeugen aus, außerdem auch die Rettung, ein Notarzt und die Polizei. „Der Gasversorger hat die Zuleitung in das Haus abgestellt, wir haben die Nebenwohnungen und die Nebenstiegenhäuser evakuiert und dann die betroffene Wohnung geöffnet“, führt Mitterhuber aus.

Keine Person in der Wohnung

Nachdem man sich Zutritt verschafft habe, sei festgestellt worden, dass sich keine Person in der Wohnung befindet: „Wir haben die Wohnung belüftet und die Gaszuleitung für diese Wohnung wurde abgedreht“, so Mitterhuber. Es gab zum Glück weder Personen- noch Sachschaden. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz abgeschlossen.