Der starke Sturm, der am Osterwochenende Anfang April über die Steiermark zog, verursachte starke Schäden und hielt die Feuerwehren auf Trab. Neben abgedeckten Dächern, Schäden an Häusern und gesperrten Straßen zeichneten die Sturmböen auch ein Bild der Verwüstung in den heimischen Wäldern.