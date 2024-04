Es sind starke Worte, mit denen sich ein Anrainer der Trofaiacher Langefelderstraße auf Facebook direkt an Bürgermeister Mario Abl und seinen Stellvertreter Alfred Lackner wendet: „Es ist zurzeit echt nicht einfach, in der West-Siedlung zu leben! Wir kämpfen jeden Tag mit steigendem Verkehr, wir haben ständig Lärm und wir ersticken im Staub und in den Emissionen!“, klagt der Anrainer und bittet um den Einsatz einer Kehrmaschine.