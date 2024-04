Nach insgesamt fast neun Jahren Ermittlungen und dem Prozess in der ersten Instanz gab es im Oktober 2022 am Landesgericht Leoben einen vorläufigen Schlusspunkt in der Causa Leopold Pilsner. Der ehemalige Geschäftsführer einiger gemeindeeigener sowie gemeindenaher Gesellschaften der Stadt Leoben wurde wegen Untreue und Vergehen gegen das GmbH-Gesetz schuldig gesprochen.