Zwischen Lambert Schönleitner von den Grünen und SP-Umweltlandesrätin Ursula Lackner fliegen die Fetzen. Der Streitpunkt ist einmal mehr die Causa Steinbruch am Galgenberg im Siedlungsgebiet von Leitendorf in Leoben. Anrainer fühlen sich seit Jahren vom aktiven Bergbau massiv in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt, die Betreiber selbst pochen auf bestehende Genehmigungen.