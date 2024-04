„Eine offene, transparente Kommunikation ist uns sehr wichtig“, so Stefan Walehrach, Pressesprecher der Austrian Power Grid, die in St. Peter-Freienstein und Leoben 109 Millionen Euro in den Ausbau der Stromversorgung rund um die Voestalpine Donawitz steckt. Diese wiederum investiert bekanntlich Hunderte Millionen Euro in ihre „Green Tec Steel“-Technologie zur Stahlerzeugung.