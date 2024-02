Ein tödlicher Zwischenfall in einer Schule in Leoben-Donawitz gibt der Polizei Rätsel auf. Mittwochvormittag wurde ein 54-jähriger Mann von Mitarbeitern des Pestalozzi-Schulzentrums schwerst verletzt im Stiegenhaus aufgefunden. Der Mann, er war an der Schule als Lehrer beschäftigt, war ersten Ermittlungen zufolge gegen 10 Uhr vormittags aus dem zweiten Stock drei Stockwerke tief in das Kellergeschoß gestürzt.

Mitarbeiter der Schule alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten den Mann zunächst noch stabilisieren, doch wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Warum der Mann in die Tiefe gestürzt war, ist auch einen Tag darauf noch unklar.

Kriminalpolizei ermittelt

"Da der Sachverhalt vorerst nicht eindeutig geklärt werden konnte, übernahm der operative Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Leoben die weiterführenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete in Folge die Beiziehung eines Gerichtsmediziners, die Obduktion des Leichnams sowie die Fortführung der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei an", so die Polizei.

Die Obduktion am Donnerstagvormittag ergab, dass der Lehrer an multiplen Verletzungen durch den Sturz aus großer Höhe gestorben ist. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung habe man nicht feststellen können. Die Kriminalpolizei Leoben sucht jetzt nach Zeugen, um diese zu befragen. Ein Fremdverschulden kann bisher nicht restlos ausgeschlossen werden, Anhaltspunkte in diese Richtung gebe es allerdings bisher nicht.