Ganze Straßenzüge bleiben in Leoben in der Nacht dunkel

Seit Tagen fällt in einigen Straßenzügen in der Leobener Innenstadt die Straßenbeleuchtung vollkommen aus. Passanten vermuten, dass es an der Weihnachtsbeleuchtung liegen könnte. Die Fehlersuche läuft.