Wenn die anderen in der Früh aus den Federn steigen und in die Arbeit gehen, fällt Martin Tince (45) aus Leoben gerade nach einer Nachtschicht ins Bett. „Ich lebe in der Nacht und schlafe am Tag. Das ist mir nie schwergefallen, weil ich immer schon Nachtmensch war“, schmunzelt der Chef von „El Martino‘s Cocktailbar“ in Leoben.