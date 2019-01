In der Hofburg geht heute der ausverkaufte Ball der Steirer in Wien über die Bühne. Gastregion ist Fürstenfeld - und unter den Gästen ist Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Kurz war schon öfters Gast am Steirerball - aber noch nie als Kanzler © Kleine Zeitung/Hoffmann

Ganze vier Busse reisen heute aus Fürstenfeld nach Wien an – und auch sonst ist die oststeirische Thermenhauptstadt stark am Steirerball in Wien vertreten. Das fängt schon vor dem Eingang zur Hofburg an: „Dort ist ein – beheiztes! – Schaffelbad aufgestellt, in dem zwei Personen baden“, verrät Tourismusobmann Josi Thaller. Die Therme Loipersdorf bietet den Ballgästen dazu mehrere Foto-Wände, etwa mit einem Wasserfall, „Frutura“ ergänzt die ungesunde Ball-Kost (Würstel, Eierspeis & Co.) um eine vitaminreiche „Früchteinsel“. Und die Stadtkapelle Fürstenfeld spielt zum Einzug das Erzherzog-Johann-Lied mit Trompeter Andreas Pfingstl.

Angesagt hat sich Sebastian Kurz (nach drei Ball-Besuchen erstmals als Kanzler), aus der Bundesregierung kommen weiters Familienministerin Juliane Bogner-Strauß und Finanzminister Hartwig Löger, die Abordnung der steirischen Landesregierung führt LH Hermann Schützenhöfer an. Außerdem dabei: die Designerinnen Lena Hoschek und Eva Poleschinski, Kunststar Erwin Wurm und ZIB-Lady Nadja Bernhard.

Mehr zum Thema Loipersdorf Warum die Steirerball-Generalprobe ins Wasser fiel

Steirerball am 11. Jänner Am Ball der Steirer in Wien will keiner "wieder ham"

Steirerball in Wien Die Steirer nahmen die Hofburg im Sturm

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.