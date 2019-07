Guano Apes & Co."Rock in Graz"-Stars auf Stippvisite im Styria Media Center

Vor dem Start des ersten „Rock in Graz“-Festivals am Messegelände schauten Guano Apes, Skindred und City Lights Calling auf einen Sprung im Styria-Center vorbei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Veranstalter Thomas Caser mit Henning Rümenapp und Sandra Nasic von den Guano Apes © Christof Hütter

Bevor am Nachmittag unter dem Dach der Freilufthalle B losgerockt wurde, haben die Organisatoren von "Rock in Graz" gemeinsam mit der Antenne Steiermark zum VIP-Empfang aufs Styria-Dach geladen – so schauten sich etwa Sandra Nasic und Hennig Rümenapp von den Guano Apes ihren Auftrittsort ganz entspannt von oben an und standen wie ihre britischen Kollegen von Skindred für Autogramme und Selfies bereit, die Festival-Opener City Lights Calling spielten ein feines Acoustic Set.