Den Ohrwurm in der Hand: Christian Tramitz war erstmals in Graz und sprach mit der Kleinen Zeitung über „Bakabu“ und „Hulapalu“ © Tamara Mednitzer

Erstaunlicherweise war es gestern das erste Mal in 63 Lebensjahren, dass es Christian Tramitz in die Steiermark verschlägt. Und das wegen eines kleinen Ohrwurms: In der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule las der bayrische Schauspielstar aus den „Babaku“-Büchern von Ferdinand Auhser. „Respekt vor den Kindern!“ war er vor allem von den ganz Kleinen begeistert. Das Vorlesen (Tramitz ist heute in Wien auch beim Vorlesetag dabei) ist für ihn wichtiger denn je: „Für die Kinder ist das ein komplett neues Medium. Eine Stimme, die nicht aus dem iPad kommt.“ Apropos Ohrwurm: In seinen Gehörgang hatte sich zuletzt einer so hartnäckig eingenistet, dass er ihn sich gar am liebsten „aus dem Ohr herausoperieren lassen“ wollte: „Hulapalu“ von Andreas Gabalier.

