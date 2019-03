Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schuh des Manitu war nicht nur im Kino, sondern auch bei der ORF-Ausstrahlung © ORF/APA

Er hat sich im "Schuh des Manitu" genauso in die Herzen vieler Zuseher gespielt wie in der Fernsehserie "Hubert und/ohne Staller". Und am heutigen Mittwoch dürfte er noch einige junge Fans hinzugewonnen haben: Denn der deutsche Schauspieler Christian Tramitz schaute in einer Grazer Schule vorbei - um vorzulesen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.