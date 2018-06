Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sam Unplugged ©

"Jetzt sind es halt nur mehr als viermal so viele Fans, das geht eh“, schmunzelt Ober-Kasperl Roland Schlocker. Das Maximum an Fans, vor denen er mit seiner Musikkabarett-Band SAM Unplugged schon aufgetreten ist, sind - eh schon beträchtliche - 15.000, bei einem Open Air von Andreas Gabalier in Graz.

Heute Samstag spielen sie als Vorgruppe im Münchener Olympiastadion. Wenn rechtzeitig alle Besucher hereingeströmt sind, stehen 72.000 potenzielle neue Fans vor der Band von Erich Schloffer, Gerald Sammer und Schlocker, die schon gemeinsam in einer Schulband spielten. Mittlerweile verstärkt durch Charly Mo und Julius Drescher, haben SAM Unplugged schon fünf CDs und fünf verschiedene Programme produziert.

In Bayern dürften sie wohl trotzdem noch weitgehend unbekannt sein. So wurde das Programm adaptiert - „mehr Musik, weniger Text, aber lustig soll es mit uns jedenfalls sein“, schildert Schloffer.

Gabalier schätzt die Band jedenfalls offenbar sehr - er hat sie neben München auch für die großen Open Airs in Kitzbühel und Schladming und für die Hallentour in Österreich engagiert: „Eine riesige Ehre und eine riesige Herausforderung.“

Edelmetallregen für Andreas Gabalier

Gabalier selbst ist eben erst mit seinem neuen Album „Vergiss mein nicht“ auf die 1 der Offiziellen Deutschen Charts, der Charts in Österreich und auch der Schweiz eingestiegen, da regnet es schon wieder jede Menge Edelmetall auf ihn herab. Für die Übergabe von 3-fach Gold für das letzte Album „MTV Unplugged“ wurde am Donnerstag - direkt vor seinem ausverkauften Konzert im Münchener Olympiastadion am Samstag – ein Treffen im engsten Kreis organisiert. Zusätzlich zu den drei „MTV Unplugged“ Awards wurden Andreas Gabalier in diesem Zusammenhang noch acht weitere Auszeichnungen übergeben.

V.l.n.r.: Ralf Schedler (Electrola), Manfred Hertlein (M. Hertlein Veranstaltungs GmbH), Florian Grimmer (Electrola), Matze Roska (Produzent), Jörg Hellwig (MD Electrola), Andreas Gabalier, Tom Bohne (Universal Berlin), Heiner Peschmann (Electrola), Klaus Bartelmuss (Manager), Dirk Geibel (Electrola), Sepp Adlmann (Adlmann Promotion), Sebastian Hödl (Electrola), Miriam Loef (Stall Records), Christine Braun (Electrola) Foto © Sepp Pail

Insgesamt verlieh die Firma Electrola dem glücklichen Sänger ...

3-fach Gold für „MTV Unplugged“,

Platin für das Album „Da komm ich her“,

Doppel-Platin für das Album „Herzwerk“,

3-fach Gold für die Single „I sing a Liad für di“,

Platin für das Album „Volksrock’n’Roller“,

3-fach Gold für den Live-Tonträger „Volksrock’n’Roller – Live“,

Platin für die Single „Amoi seg ma uns wieder“,

3-fach Gold für das Album „Mountain Man“

und ebenfalls 3-fach Gold für die Single „Hulapalu“ (alle Awards für Deutschland).

Gabalier hält nun bei insgesamt über 4 Millionen (!) verkauften Tonträgern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.