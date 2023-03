Wenige Tage nachdem Karl Nehammer in einem Wiener Wolkenkratzer seine einstündige Rede "Zur Zukunft der Nation" hielt, lädt Christopher Drexler zu einer "Steiermark-Rede" in die schmucke Aula der Alten Universität Graz. Wie Nehammer tut er das nicht in seiner Funktion als Regierungschef, sondern als ÖVP-Parteiobmann.