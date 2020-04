Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Landtag ändert Gesetze: Vorstände und Gemeinderäte dürfen in der Krise von zu Hause aus entscheiden. Und: Wie die Lokalpolitik derzeit auf Abstand geht.

Landtag: Politiker müssen Abstand halten © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Coronakrise steuert die steirische Lokalpolitik in unbekannte Gewässer: vom Aussetzen von Wahlen über schriftliche Abstimmungen für Gemeinderäte bis hin zu Videokonferenzen der Vorstände und Stadträte. Dies wird kommenden Dienstag (7. April) in einer Sondersitzung des Landtages fixiert. In der Landstube gilt übrigens eine „Masken-Empfehlung“.