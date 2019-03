Die Baustellen in Plabutsch- und Gleinalmtunnel werden 2019 noch finalisiert. Die für Autofahrer lästigen Nachtsperren sollten in den nächsten Wochen vorbei sein. Großbaustellen auch bei S7 im Osten und der S36 im Westen der Steiermark.

Großes Bild: Die aktuelle Baustelle der S7. Kleines Bild: Asfinag-Bau-Geschäftsführer Alexander Walcher, Verkehrslandesrat Anton Lang, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl © Montage: Kahr/Ballguide-Pajman

Westen (S36), Osten (S7), Norden und Süden (A9) - praktisch in jeder Himmerlsrichtung wird derzeit am steirischen Autobahn- und Schnellstraßennetz gebaut. Insgesamt werden allein heuer 267 Millionen Euro in Neubau und Sanierung von Straßen und Tunnels investiert, erklärten die Asfinag-Chefs Hartwig Hufnagl, Alexander Walcher und der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sowie Verkehrslandesrat Anton Lang am Freitag.

