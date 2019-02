Facebook

Ohne weitere Fördermittel müssen viele steirische Holz-Kraftwerke schließen © Countrypixel - stock.adobe.com

Der Streit um die Weiterförderung der Holz-Kraftwerke erreicht jetzt auch den steirischen Landtag. Die SPÖ will ja der aus ihrer Sicht „intransparenten“ Ökostromgesetz-Novelle aus türkis-blauer Feder im Bundesrat die nötige Zweidrittelmehrheit verweigern. Fällt das Gesetz flach, droht bundesweit 47 Holzkraftwerken, deren Förderung ausläuft, das Aus. Per dringlicher Anfrage löchert die steirische FPÖ am Dienstag im Landtag Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ) zur Causa. 20 Fragen formulieren die blauen Abgeordneten genüsslich, unter anderem, wie viele Anlagen in der Steiermark vom roten Veto in Wien betroffen wären.