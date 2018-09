Facebook

FP-Finanzsprecher Deutschmann © Juergen Fuchs

In Sachen Strompreis macht jetzt die FPÖ mobil: FP-Finanzsprecher Gerald Deutschmann will in einer schriftlichen Anfrage an SPÖ-Vizelandeshauptmann Michael Schickhofer wissen, ob und wann die Energie Steiermark eine Preiserhöhung plant. Die Kleine Zeitung hatte exklusiv über solche Pläne berichtet.